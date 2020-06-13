شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا يوجد دليل على وجود سلالات لكورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشون الصحية، أن المصريين فى قارب واحد ويجب أن نتعاون للسيطرة على المرض وهو فيروس عنيف وشرس وينتشر لنقل العدوى، ناصحًا المواطنين بالتوجه لإجراء اختبارات كورونا فى الأماكن التابعة لوزارة الصحة.

وأكمل عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، الحكومة توفر التشخيص وأماكن العلاج والعزل، مشيرًا إلى الدولة وجهت بإتباع عدد من الإجراءات الوقاية من كورونا أهمها التباعد الاجتماعي.

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وأضاف عوض تاج الدين، لم يثبت نظريًا وجود أكثر من نوع لفيروس كورونا، ونعمل ليل نهار لتحديد كيفية وجود عدة سلالات من فيروس كورونا المستجد فى مصر، كما أنه لا يوجد دليل على وجود ذلك فى مصر حتى الآن، قائلا:" كلمة الذروة تأتى من وجود عدد ثابت لعدة أيام".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.