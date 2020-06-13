15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان خطا ساخنا يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية في وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم في مصر والاستفسار عن آليات التبرع.

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة انه تم تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة في باقي المحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله، وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا، وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.

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وأشار إلى أن ذلك يتضمن تحديد الموعد للتبرع منعا للتكدس في بنوك الدم، التي يبلغ عددها 28 بنكا إقليميا في كل محافظات الجمهورية ويتضمن أيضا الاتصال للتبرع بالبلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير خدمات بنوك الدم القومية وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ حياة المرضى.