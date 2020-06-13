شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك يحدد موعد عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم الجروان ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس، مشيراً إلى أنه سيشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقاً للحسابات الفلكية.

وأضاف الجروان، أن فصل الصيف يحل فلكيا بتعامد الشمس على برج السرطان و دخول الشمس في حيز برج السرطان من الأبراج الاصطلاحية، مضيفا أن فصل الصيف يدخل فلكيا هذا العام يوم 21 يونيو الساعة 01:44 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويستمر لغاية 23 سبتمبر حين يدخل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء .

ونوّه إلى أنه نه مع بداية فصل الصيف يضمحل ظل الزوال في دولة الإمارات ووسط الجزيرة العربية لتعامد الشمس على مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 شمالا حيث يقطع تلك المناطق ، و يكون أقصر ظل للزوال في المناطق التي تقع شمال مدار السرطان ، و كذلك يكون أطول ساعات النهار في النصف الشمالي من الأرض مع بداية فصل الصيف فلكيا و تعامد الشمس على مدار السرطان شمالا، ثم تتقلص ساعات النهار و تزداد ساعات الليل إلى بداية فصل الشتاء فلكيا بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوبا، في أمسيات بداية الصيف يظهر نهر المجرة كما سمته العرب من الجهة الشرقية و هو حزام من النجوم الكثيفة ، كما تتألق ” كوكبة العقرب ” ونجوم المثلث الصيفي النيرة، وتشهد الارض زخات من الشهب مميزة تكون ذروتها في هذا الفصل وأهمها زخات “البرشاويات” بحدود 13 أغسطس.

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