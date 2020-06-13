شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.

وقد أشاد الرئيس "رامافوزا" بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الازمة الليبية وانهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.

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واستعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالاساس الي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الامن والاستقرار، وتضع حد لاعمال العنف والاقتتال والارهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

وتناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلاً عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.