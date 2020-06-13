شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبلنا 87 ألفا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن استقبال 87 ألفًا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك بعد 24 ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة ممثلة فى خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، فى خطوة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت أيضًا 1827مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة سوف تساهم أيضًا فى تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التى تم تطبيقها فى مصر على عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافى جيدة للمرضى.

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وأضاف أنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 لتلقى استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، موضحًا أنه سيتم تفعيله فى باقى محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا فى مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصى أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

كما لفت إلى أهمية التبرع بالدم فى تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع (فيسبوك) تعد خطوة هامة للمساعدة فى الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافى لدعم النظام الصحى المصري.