شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والارشادات للطلاب للتعامل مع كراسة الامتحان، الخليج 365" يسرد فى النقاط التالية خطوات التعامل مع كراسة الامتحان فى 13 خطوة كالتالى:
- ـ كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.
- ـ يقوم الطالب بعد صفحات كراسة الإجابة للتأكد من مطابقته للعدد الموجود على الغلاف.
- ـ تأكد من أن مسلسل الصفحات صحيح وسلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفى حالة وجود أى عيب بها اطلب تبديلها فورًا بأخرى سليمة.
- ـ لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.
- ـ اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو فى مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.
- ـ اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته .
- ـ استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة والقلم الرصاص فى الرسومات ولا تستخدم مزيل الكتابة .
- ـ اطلع على الأسئلة كاملة ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.
- ـ نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إإلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية .
- ـ لا تحاول تصوير جزء من البوكليت ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعى فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية.
- ـ تجنب عند الأسئلة الموضوعية " الاختيار من متعدد" التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلـمة (ملغاة) أمام أى اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.
- ـ عند إجابتك عن الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى ويمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها .
- ـ تأكد انك لم تنس أسئلة بدون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.
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