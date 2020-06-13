لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات للتعامل مع كراسة الامتحان.. × 13 خطوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والارشادات للطلاب للتعامل مع كراسة الامتحان، الخليج 365" يسرد فى النقاط التالية خطوات التعامل مع كراسة الامتحان فى 13 خطوة كالتالى: ـ كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان. ـ يقوم الطالب بعد صفحات كراسة الإجابة للتأكد من مطابقته للعدد الموجود على الغلاف. ـ تأكد من أن مسلسل الصفحات صحيح وسلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفى حالة وجود أى عيب بها اطلب تبديلها فورًا بأخرى سليمة. ـ لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة. ـ اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو فى مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة. ـ اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته . ـ استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة والقلم الرصاص فى الرسومات ولا تستخدم مزيل الكتابة . ـ اطلع على الأسئلة كاملة ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة. ـ نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إإلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية . ـ لا تحاول تصوير جزء من البوكليت ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعى فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية. ـ تجنب عند الأسئلة الموضوعية " الاختيار من متعدد" التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلـمة (ملغاة) أمام أى اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة. ـ عند إجابتك عن الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى ويمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها . ـ تأكد انك لم تنس أسئلة بدون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.

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