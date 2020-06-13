شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو باريس يطالبون بإظهار حقيقة وفاة شاب من أصول إفريقية على يد الشرطة × 7 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت فى احتجاج غير مصرح به، للمطالبة بإظهار الحقيقية حول وفاة شاب فرنسا من أصول إفريقية يدعى آدم تراوري منذ أربعة سنوات عند توقيفه من قبل الشرطة، حيث تقول أسرته أنه توفى خنقا على غرار جورج فلويد الأمريكى، وشهدت المظاهرات بعض المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع.





وتصدر هاشتاج العدالة لآدم تراوري، " #JusticePourAdama" ، والذى توفى عن عمر (24 عاما)، على أيدي الشرطة عام 2016 وفقا لأسرته، وليس بسبب مشاكل في القلب كما تزعم الشرطة، بينما طالب مغردو موقع تويتر بضرورة الكشف عن الحقائق والعدالة لضحية الشرطة ومحاكمة المتورطين.





وتنوعت التعليقات بين المغردين ، حيث قال أحدهم:" تفرق الحشد قليلا. تواصل لجنة أداما الحديث، يطلب المتظاهرون من الشرطة السماح للموكب بالاستمرار"، وأضاف آخر :" التوترات الأولى في ميدان الجمهورية في باريس ، المحافظة لا تسمح برحيل المظاهرة نحو الأوبرا".

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واندلعت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والظلم العنصرى فى فرنسا فى قضية آدم تراوري ، التى وجد الكثيرون أنها مماثلة لوفاة الرجل الأمريكى الأفريقى جورج فلويد فى مدينة مينيابوليس الأمريكية فى أواخر مايو.