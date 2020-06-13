شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاديًا للزحام، ولمنع الاختلاط، أتاحت وزارة الداخلية، للمواطنين الحصول على العديد من خدمات الجوازات من المنزل بالهاتف المحمول، من خلال الدخول على موقع الوزارة والحصول على خدمات مثل "طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، وطلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وطلب اثبات الجنسية،..".

وتقدم وزارة الداخلية، خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكترونى، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

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ووفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

ويتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة وإختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباهم على موقع الوزارة.