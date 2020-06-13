تجديد حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر قاضي المعارضات، بحبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على المتهمين، بعد أن أكدت معلومات وتحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، قيام سائقان أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال "الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، تمكن الرائد محمد خيري، معاون المباحث، من ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (500 ألف جنيه سوداني- عملات قديمة).

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالي بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإاستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.