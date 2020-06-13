محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كالآتي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – عدد حفر يدوية – معدات جديدة – ملابس وأحذية – سخانات كهربائية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (670 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم إرتداء كمامة ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (223) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الداوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية حيازة مواد مخدرة بمضبوطات بلغت (222 جرام لمخدر الحشيش – 20 جرام لنبات الماريجوانا المخدر).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (108) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط عشرات قضايا التهريب و223 مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.