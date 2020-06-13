ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة بطريق سوهاج الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث سوهاج بالاشتراك قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي لارتكاب جرائم السطو المسلح على قائدي السيارات بالطريق الزراعي.

تلقى مركز شرطة أخميم بلاغا من شخصين (سائق - مُقيم بدائرة مركز البلينا، تاجر دواجن - مُقيم بدائرة مركز العسيرات) بأنه حال استقلالهما سيارة ربع نقل "مُحمل عليها أقفاص دواجن فارغة" ، وسيرهما بالطريق الزراعي بدائرة المركز متجهين لمحافظة الفيوم لشراء دواجن فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها ثلاث مجهولين قاموا باستيقافهما وهددوهما بسلاح ناري واستولوا منهما على (مبلغ 70 ألف جنيه -2هاتف محمول) وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وبحوزة ثلاثة من المتهمين (2 بندقية آلية- 31 طلقة من ذات العيار- سلاح أبيض "سكين"- مبلغ 20 ألف جنيه- 2 هاتف محمول "المستولى عليهما") .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.