محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
توجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، في بيان رسمي، بالشكر للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، لما أسمته بـ"الخطوات الحازمة والسريعة" التي اتخذتها، للتعامل مع المعالجة المنشورة على غلاف مجلة "روزاليوسف" في عددها الأخير، وتحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق وتغيير غلاف العدد.
وأضافت الكنيسة في بيانها: "وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية، حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعا التآخي والتضامن والدفاع المخلص عنها".
اقرأ أيضًا..
- الكنيسة تصدر بيانًا للرد على غلاف "روزاليوسف": أفعال غير مسؤولة تجرح السلام المجتمعي
- "الوطنية للصحافة": إحالة رئيس تحرير "روزاليوسف" للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من الكنيسة للرد على إجراءات "الوطنية للصحافة" بشأن أزمة غلاف "روزاليوسف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.