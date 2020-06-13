​بيان من الكنيسة للرد على إجراءات "الوطنية للصحافة" بشأن أزمة غلاف "روزاليوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، في بيان رسمي، بالشكر للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، لما أسمته بـ"الخطوات الحازمة والسريعة" التي اتخذتها، للتعامل مع المعالجة المنشورة على غلاف مجلة "روزاليوسف" في عددها الأخير، وتحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق وتغيير غلاف العدد.

وأضافت الكنيسة في بيانها: "وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية، حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعا التآخي والتضامن والدفاع المخلص عنها".

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