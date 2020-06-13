السكة الحديد: إنتاج دروع وجه واقية وكمامات قماش لتغطية احتياجتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استغلال إمكانيات وطاقات الورش وتخصيص أقسام داخلها لتصنيع درع الوجه الكامل طبقًا للاشتراطات ومعايير الجودة المعتمدة، لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة العامل والمواطن.

ووجه رسلان بتوزيع الدفعة الأولى من الإنتاج بـ1000 درع على العاملين من الفئات المتعاملة مع الجمهور بشكل مباشر كصرافي التذاكر وكمسارية الأبواب، على أن يتبعها إنتاج الدفعة الثانية بعدد أكبر وتوزيعها على المتبقي من تلك الفئات والسائقين ومساعديهم.

ونظرًا لما تمتلكه الهيئة من ثروة بشرية عظيمة تقدّر بحوالي 50 ألف عامل، بخلاف العاملين بالشركات التابعة للهيئة، ولتقدير الهيئة لهم باعتبارهم حجر الزاوية والمكون الأساسي لرأس مال الهيئة، تقوم الهيئة بتوجيههم لتحقيق أهدافها ومساعدتهم في تحقيق ذاتهم.

ومن منطلق تقدير الهيئة لهم، وبناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفقّد المهندس رئيس الهيئة ورشة الملابس ووحدة المنظفات بشركة الخدمات المتكاملة لإثراء التعاون بين الهيئة القومية لسكك الحديد مصر، وشركة الخدمات المتكاملة في مجال تصنيع الكمامات القماش طبقًا للمواصفات القياسية والمصرح بها، بورشة الملابس الخاصة بشركة الخدمات المتكاملة الأمر الذي من شأنه تغطية احتياجات العاملين بالسكك الحديدية ووزارة النقل والجهات التابعة لها وركاب السكة الحديد، في إطار توجّه وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد الحفاظ على ثروتها الحقيقية، وآمالها نحو العبور للمستقبل والجميع بصحة وسلامة.