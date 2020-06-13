والعزاء بالرسائل الإلكترونية.. تشييع والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شُيعت اليوم السبت، جنازة "صوفي بطرس" والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، برفقة زوجته هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، فيما يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإلكتروني.

والراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من بشائر توما، وفضائل توما، وشادي توما، ورفيق توما.

من ناحية أخرى، أرسل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعازي في الفقيدة.

وأصدر المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كافةِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.