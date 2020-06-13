النقل: تعديل مواعيد 36 قطارًا على خطي قبلي وبحري لتتماشى مع مواعيد الحظر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتي الرابعة صباحًا، بدءً من غدٍ الأحد 14 يونيو 2020.

واعتمدت هيئة السكة الحديد، جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، حيث سيتم تشغيل 6 قطارات إضافية وهي قطاري 492/487 طنطا شربين والعكس، وقطاري 320/321 شبين القناطر القاهرة والعكس، وقطاري 38/69 المنصورة دمياط والعكس.

كما قررت الهيئة تعديل مواعيد 36 قطارًا وامتداد 4 قطارات على الوجهين القبلي والبحري، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل إجمالي القطارات العاملة يوميًا بخطوط الهيئة إلى 698 قطارًا.

​