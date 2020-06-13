أخبار مصر | عاجل| السيسي يتباحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا مستجدات سد النهضة والأزمة الليبية

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.

وقد اشاد الرئيس "رامافوزا" بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي مرحباً بمبادرة اعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الازمة الليبية وانهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.

وقد استعرض السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالاساس الي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الامن والاستقرار، وتضع حد لاعمال العنف والاقتتال والارهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلاً عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.