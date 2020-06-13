أخبار مصر | "المهندسين" في ضيافة أول مدينة رخام متكاملة على مستوي العالم بالجلالة (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المهندسين" في ضيافة أول مدينة رخام متكاملة على مستوي العالم بالجلالة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من النقابة العامة للمهندسين، بزيارة مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة، والذي يضم ٨ مصانع للرخام ومصنع للجرانيت، ومصنع آخر للطوب الخفيف ومصنع للرخام الصناعي ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

وضم الوفد كلا من المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، المهندس محمد ناصر عضو المجلس الاعلي ورئيس المكتب الفني، والمهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، المهندس هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، الدكتور حماد عبدالله والمهندس خالد توكل، المهندس عادل عبدالعزيز والمهندس محمد حموده أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الشعب والنقابات الفرعية.

وكان في إستقبال الوفد لواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع، لواء مهندس أحمد شهاب رئيس القطاع التجاري، والمهندس محمد الشناوي المدير التنفيذي.

وأشار الشناوي إلي أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من إنشاء باقي مصانع المجمع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرا إلي أن المصانع التي تعمل الآن هم ثلاثة مصانع منهم ٢ مصنع رخام ومصنع جرانيت

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لفت إلى أن صناعة الرخام في مصر كانت تعاني مشاكل كبيرة مما لفت النظر إلي ضرورة إنشاء هذا الصرح العملاق، والذي يسهم بالقطع في توفير فرص عمل كبيرة، حيث يعمل بالمجمع الآن ما يقرب من ٣٠٠٠ شخص وسوف يزداد هذا العدد تدريجيا بعد الانتهاء من انشاء باقي مصانع المجمع.

فيما أشار المهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع، إلي أن المجمع يضم ١٣ مصنع منهم ٨ مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إجمالية ٢٤ مليون متر مربع ومصنع جرانيت بطاقة إجمالية مليون متر مربع ويعتبر بالفعل أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا، حيث يضم كافة التجهيزات اللازمة لإنتاج الرخام والتي تتيح لمجمع المصانع أن ينفرد بتلبية كافة إحتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفي الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة.

وأضاف أن المجمع به عدد ٣٠ محجر للرخام والجرانيت ومن المخطط أن تصل لأكثر من ٧٠ محجر لتلبية إحتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.

وفي نهاية الزيارة أعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصرح العملاق، وتم إهداء درع نقابة المهندسين للواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع وتقديم شهادات التقدير لعدد من المهندسين القائمين على هذا العمل الكبير.