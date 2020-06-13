أخبار مصر | تعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر؛ لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتي الرابعة صباحًا، وذلك بدءً من الأحد ١٤يونيه ٢٠٢٠، ليصل اجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة إلى ٦٩٨ قطارا.

وأضافت وزارة النقل، فى بيان صحفى أن هيئة السكة الحديد قامت بتعديل جداول القطارات علي الوجهين القبلي والبحري حيث سيتم تشغيل عدد ٦ قطارات إضافية وهي قطاري ٤٩٢٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩٣٨ المنصورة - دمياط والعكس.

وتعديل مواعيد ٣٦ قطار وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.

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في سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.