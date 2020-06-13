أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تكشف موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تكشف موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إرسال مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، بعد غد الإثنين، الموافق 15 يونيو 2020، لمن خرجوا على المعاش في أكتوبر ونوفمبر عام 2018.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن إجمالي عدد من تم صرف المكافأة لهم، بلغ 746 زميلًًّا مستحقّت، وهم: "الأهرام 287 – الأخبار 144 – الجمهورية 134 – دار الهلال 45 – روزاليوسف 19 – دار المعارف 33 – وكالة أنباء الشرق الأوسط 34 – الشركة القومية للتوزيع 50" خلال العام المالي الحالي.

وقررت الهيئة إرسال المكافآت في الحسابات البريدية والبنكية مباشرة للمستفيدين، وعدم إرسالها للمؤسسات حتى لا يتم تأخير الصرف، على أن يتم تسوية الحالات المتنازع عليها بين المؤسسة والمستحق، وكذلك بالنسبة لحالات الورثة.

وأضافت الهيئة أن إجمالي مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي أرسلتها الهيئة للمستحقين، بلغت منذ بداية عملها في إبريل 2017، نحو 218 مليون و300 ألف جنيه، وتقليص جداول الانتظار من أربعة أعوام إلى نحو عام ونصف فقط.

'الوطنية للصحافة': 33 إصابة كورونا بالمؤسسات القومية.. و7 إجراءات حاسمة

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة، وحجز بعضها، وإجراء التحاليل والعزل المنزلي، بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات – الأخبار 6 – دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، اليوم، إنها راجعت مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة، إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي، وأوصت باستخدام أدوات التبخير في العنابر والأماكن المفتوحة، وتتلقى تقريرًا يوميّا بتطورات الموقف.

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وأضافت الهيئة أنها على اتصال مستمر مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة في إيجاد أماكن لبعض الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، وأشادت بجهودهم في هذا الشأن.. وأكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وهي:

1- التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية ملاحظات أو سلبيات.

2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تماماً وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعاً دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.

7- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.