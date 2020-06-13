أخبار مصر | وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت كالآتي:

1- كوب عصير برتقال بالجزر: فهو مصدر لأهم الفيتامينات وغني بقيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما يعد البرتقال من أغني فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

2- السلطة: الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة وللحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضروات من كل لون مثل:

الأحمر مثل: الطماطم والفلفل الأحمر

الأصفر مثل: الفلفل الأصفر والجزر

الأخضر مثل: الخيار والجرجير والخس

الأبيض مثل: الفجل والبصل Advertisements

البنفسجي مثل: البنجر 3- العسل الأبيض: ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي. تطورات إصابات ووفيات كورونا