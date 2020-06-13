مصر | قتله بسبب مبلغ مالي.. حبس عامل أنهى حياة صديقه في الوراق

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتله بسبب مبلغ مالي.. حبس عامل أنهى حياة صديقه في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بقتل صديقه بسلاح أبيض عقب خلافات مالية بينهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل شخص في الوراق، على يد صديقه، لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث.

كان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغا يفيد مقتل شخص على يد صديقه، وتم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بسبب اقتراض مبلغ مالي، وتطورت المشاجرة، فاستل المتهم سلاحا أبيض، وقتل صديقه.