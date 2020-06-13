مصر | مصرع سيدة سقطت من الدور الـ9 في حلوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع سيدة سقطت من الدور الـ9 في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق التاسع، من أعلى عقار فى برج بانورما بمدينة حلوان.

تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي فى الشارع الغربى بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة حلوان، مفاده سقوط سيدة من الطابق التاسع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة أربعينية العمر مصابا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي، وتم التحفظ على الجثة بإذن من النيابة وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته 150 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الاتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازته (75 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "خنجر")، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (375 ألف جنيه).

وفي سياق آخر ضبط رجال الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات، 4 أشخاص بمحافظتي الإسكندرية والشرقية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بحوزتهم 55 طربة حشيش وزنت 7،750 كيلو جرام من مخدر الحشيش وواحد كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص نشاطهما فى الاتجار بمخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحيازتهما (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،750 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (475 ألف جنيه).