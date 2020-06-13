شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في الثانية عشر ظهر السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.

وذكر بيان للوزارة، السبت، أن وزارة الثقافة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية اللازمه من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.

وسوف يخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل٬ التقديرية٬ التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الاسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية. بالإضافة إلى إعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها. بجانب إقرار باقي أبواب اللائحة التي لم يتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه الأخير والذي شهد اعتماد إعادة هيكلة وتطويراللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.

ويعقب الاجتماع إلقاء وزيرة الثقافة لبيان إعلان نتائج جوائزالدولة بحضور الأمين العام للمجلس والذي سيتم نقله عبر بث مباشر من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب وتوزيعة على مختلف وسائل الإعلام.

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