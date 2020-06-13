شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يتبادلان تطورات «سد النهضة» والأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة «إعلان القاهرة»، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف« سد النهضة».

وأشاد «رامافوزا» بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي مرحباً بمبادرة «إعلان القاهرة»، والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.

واستعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حد لأعمال العنف والاقتتال والارهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

وتناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف «سد النهضة» المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلاً عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

واستعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حد لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

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