شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمراجعة أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، السبت، اجتماعا لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق في حالة الانتهاء منها.

حضر الاجتماع اللواء عبدالقادر النورى، السكرتير العام، والعقيد تامر العوضى، المستشار العسكرى للمحافظة ممثلا عن قيادة الجيش الثانى الميدانى، واللواء محمد محسن، نائب مدير أمن الدقهلية، والمهندس رضا الشافعى، نقيب المهندسين بالدقهلية، وأساتذة ممثلين عن كلية الهندسة جامعة المنصورة، وممثل عن مديرية الإسكان وجهاز التفتيش على أعمال البناء ومديرو الشؤون الهندسية والتخطيط العمرانى والتنظيم ورؤساء مدينة طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة ومركز المنصورة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمالها تيسيرا على المواطنين.

وقال نائب المحافظ، في بيان صحفي، إنه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التي يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية بالمنصورة وطلخا، من خلال أساتذة كلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة، على أن يتم رفع تقارير بالأعمال التي تتم بناء على اجتماعات اللجنة التي تنعقد أسبوعيا حتى انتهاء أعمال الحصر والمراجعة للعقارات.

وقال اللواء عبدالقادر النورى، السكرتير العام، إن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التي صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط، وأعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور.

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