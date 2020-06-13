شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«روز اليوسف» عن أزمة مانشيت «الجهل المقدس»: هدفنا دعم الكنيسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ردت مصادر مسؤولة بمؤسسة روز اليوسف، على أزمة غلاف المجلة الصادر عددها اليوم، والذي تضمن صورة للأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق، بجوار صورة مرشد الإخوان محمد بديع.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن الأزمة التي وقعت منذ مساء الجمعة، سببها انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تكن المجلة قد طبعت حتى هذا الوقت، ثم طُبع العدد ولم يتضمن العدد الصادر هذا الموضوع وهذا الغلاف.
وأضافت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بإحالة رئيس تحرير المجلة للتحقيق جاء بعد نشر رئيس التحرير هاني عبدالله لصورة الغلاف على صفحته بموقع فيس بوك.
وأشارت مصادر أخرى، إلى أن الهدف من هذا الموضوع كان دعم موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وليس الإساءة لها لكنه لم ينشر من الأساس.
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