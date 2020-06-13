شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 9677 مصريًا.. مصدر بـ«مصر للطيران»: استقبال 68 رحلة بالمطارات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن أنه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية، اليوم السبت، على مدار الساعة 68 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، لنقل 9677 راكبا مصريا.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن الدول التي سيمتد الجسر الجوى الاستثنائي للطيران إليها خلال الـ24 ساعه المقبلة، هي: «الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر ترانزيت عمان ومسقط».

وأوضح المصدر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوروبية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطارات المصرية، لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.