شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من 534 ألف كيلو نفايات طبية من مستشفيات عزل «كورونا» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، إنه تم التخلص الآمن من 534 ألف كيلو من النفايات الطبية بمستشفيات العزل الصحي الـ 13 المخصصة لمصابي كورونا بالقليوبية على مدار الثلاث أشهر الماضية.

وأوضحت المديرية أن المخلفات عبارة عن القفازات والكمامات والبدل الواقية وغيرها من المخلفات التى تخرج من الغرف بالمستشفيات حيث يتم تجمعيها ونقلها الى المحارق لإعدامها والتخلص الآمن منها، مشيرة إلى أنه تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات من خلال خطة طوارئ لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق على مدار الساعة.

وأكدت مديرية الصحة، في بيانها، أنه تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة والمرور على المنازل التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا لاستلام النفايات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كما دعمت وزارة الصحة المحافظة بسيارات لنقل النفايات الطبية عقب تزايد الحالات.

كما تم توفير بدل واقيه وأقنعة وجوانتيات لعمال نقل النفايات وأكياس ذات اللون الأحمر المخصصة للنفايات الحادة كالمشارط والسرنجات والكمامات والبدلات الواقية والأكياس الزرقاء لبقايا الطعام والقطن وغيرها من المواد غير الحادة كما تتم معالجة جميع النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق بعرب العليقات بأبو زعبل.

وأوضح البيان أنه يوجد 13 محرقة بمجمع عرب العليقات وجهازي فرم للنفايات بمستشفيى أبو المنجا وقها المركزيين ويتم معالجة ما يقرب من 15 ألف كيلو بهما إلى جانب تخصيص سيارتين لنقل النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مستشفى قها المركزى بمختلف أنواعها منذ بداية تخصيصها كحجر صحي.

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