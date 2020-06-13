شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ أطفال في «تمريض بنها» بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفت الدكتورة سماح مصطفى، أستاذ الأطفال بكلية التمريض بجامعة بنها، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بالعناية المركزة بمستشفى الجامعة.

وقالت الدكتورة هويدا صادق، عميد كلية التمريض ببنها، إن «الفقيدة كانت تناقش رسالة دكتوراه منذ عشرة أيام بالكلية، ولم يظهر عليها أي عرض»، مضيفة أنها شعرت بضيق في التنفس منذ ثلاثة أيام فقط لأنها كانت تعاني من مرض تنفسي مزمن وتم عمل إشاعات مقطعية على الصدر لها وعمل تحاليل ومسحات وأثبتت إصابتها بالفيروس، وتم حجزها بقسم العناية المركزة بمستشفى الجامعة ببنها ولكنها وافتها المنية ولقيت ربها.

وأضافت عميد كلية التمريض أن الجميع يشهد للفقيدة بدماثة الخلق والاحترام، مؤكدة أنها كانت محبوبة من جميع الطلاب والعاملين بالكلية.

كان طلاب وأساتذة كلية التمريض ببنها نعوا الفقيدة أ.د سماح مصطفى، أستاذ الأطفال بكلية التمريض جامعة بنها، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد حجزها بالعناية المركزة لأيام طالبين كل من قرأ النعي أن يدعو لها الله أن يرحمها برحمته الواسعة قائلين إن آخر طلب للفقيدة وهي بالعناية المركزة الدعاء لها.