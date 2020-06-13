شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إهمال 10 سنوات.. بدء إزالة تلال القمامة من أمام نادي الإسماعيلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أكثر من 10 سنوات كاملة تحولت فيها حديقة الإذاعة والتليفزيون الواقعة في قلب مدينة الإسماعيلية إلى جبل للقمامة ومأوى لكل الأوبئة والقوارض والخارجين عن القانون، رغم أنها لا تبعد سوى أمتار عن مبنى نادي الإسماعيلي الاجتماعي، أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إطلاق حملة تطويرها بشكل نهائي وتحويلها إلى مسطح أخضر ومتنفس لشعب الإسماعيلية.

وقال المحافظ في بيان، السبت، إن المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 22 فدانا، وتمتد من أمام النادي الإسماعيلي الاجتماعي، وحتى مبنى إذاعة وتلفزيون القناة تحولت إلى جبل من القمامة منذ سنوات وانه فور وصوله إلى الاسماعيلية وضعها على رأس اولوياته مؤكدا ان وجودها بالحالة التي كانت عليها كمقلب للقمامة كان نقطة سوداء في ثوب الاسماعيلية الابيض وانه قرر البدء الفوري في تطويرها، واصفا الحديقة بأنها ستكون مفاجأة سارة للإسماعيلاوية بعد تطويرها وتليق بأنها تطل على النادي الاسماعيلي أهم قلاع الرياضة في مصر وافريقيا.

ونفى المحافظ أي حديث عن بيعها، مؤكدًا أن الأرض ملك للمحافظة، وأنه غير مطروح إطلاقا بيع «شبر» فيها، مطالبًا المواطنين بعدم تصديق الشائعات التي يروجها البعض.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدا انه تم وضع منظومة كاميرات لمراقبة الحديقة والقبض على أي شخص يلقي القمامة بها، بالإضافة إلى وضع كشط خاص بحي ثالث لمتابعة العمل والحفاظ على الحديقة على مدار الاربع والعشرين ساعة يوميًا.

وقامت عشرات السيارات التابعة للمحافظة بنقل الرمال من الحديقة إلى انحاء مختلفة منها في إطار خطة تسوية لتكون مسطح واحد يتم زراعته وتجميله وإنشاء ممشى سياحي بطول الحديقة التي تقع في قلب مدينة الإسماعيلية.

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حملة لتحويل جبل القمامة امام نادى الإسماعيلى الاجتماعى إلى مسطح أخضر

حملة لتحويل جبل القمامة امام نادى الإسماعيلى الاجتماعى إلى مسطح أخضر