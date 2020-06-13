شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي رئيس جامعة مدينة السادات ونائبه من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة مدينة السادات، في بيان رسمى لها، اليوم السبت، عن تعافي الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس الجامعة، من فيروس كورونا.

كما أعلنت عن تعافى الدكتور حمدي عمارة، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك بعد إجراء مسحة طبية لكل منهما والتأكد من سلبيتها تماما، على أن يعودا لممارسة عملها في أقرب وقت.