شكرا لقرائتكم خبر عن «لعنة كورونا» تلاحق ربة منزل: تسببت في تأجيل الحكم بطلاقها أكثر من مرة (تفاصيل القضية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتظر ربة منزل، الشهر المقبل، الحكم في دعوى طلاقها التي مدت المحكمة الحكم فيها أكثر من مرة، خلال الشهور الماضية، بسبب توقف المحاكم بناء على قرار وزير العدل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصفت السيدة، «كورونا» بـ«اللعنة»، حيث قالت إن «لعنة كورونا طالت الكثير من المواطنين وإنها من بين هؤلاء، حيث تسبب في توقف المحاكم وتأجيل الفصل في دعوى طلاقها للضرر».

وأشارت إلى أنها أقامت دعوى الطلاق للضرر منذ عدة أشهر، وأجلت المحكمة جلساتها أكثر من مرة لتقديم المستندات وسماع الشهود وبعد انتهاء المحكمة من إجراءات المحاكمة قررت حجز القضية الحكم، في آخر شهر فبراير الماضى، إلا أن تلك الفترة شهدت تطور شديد للفيروس ونتج عنه توقف المحاكم بناء على قرار وزير العدل.

وأضافت ربة المنزل، التي لم تتجاوز الـ35 من عمرها، أنها تزوجت منذ 10 سنوات من أحد أقاربها وأنجبت منه طفلين، إلا أن زوجها اعتاد على إهانتها أمام أبنائها وأقاربها، حتى اعتدى عليها بالضرب وتركت مسكن الزوجية أكثر من مرة وبتدخل الأقارب كنت تعود لمسكن الزوجية، إلا أنه استمر في إهانتها وضربها حتى أصيبت بكسر في الذراع وحصلت على تقرير طبى من المستشفى وارفقته بدعوى الطلاق للضرر.

وتابعت: «فى بداية إجراءات إقامة دعوى الطلاق، حاول الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الصلح بينهما إلا أنها رفضت وأصرت على دعواها التي أحالتها إلى المحكمة».

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