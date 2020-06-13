شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تسيير أولى رحلات الجسر الجوي لإعادة 3 آلاف مصري عالقين في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، عن إقلاع أولى رحلات الجسر الجوي الاستثنائي لوزارة الطيران المدني، إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين بقطر، حيث سيتم نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي «مصر للطيران وإير كايرو للطيران» بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم»، أنه سيجري تشغيل 18 رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل حوالى 3000 مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي «مصر للطيران وإير كايرو للطيران» بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين في قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني اعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.