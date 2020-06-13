شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بمكتبه الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة الجديد بمطروح، حيث تم تهنئته بتكليفه الجديد، مع تأكيد دعم وتعاون محافظة مطروح للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وناقش محافظ مطروح تكثيف متابعة المستشفيات والخدمات الطبية، سواء أهمية مراجعة كافة الأجهزة الطبية لتوفير العجز منها، وكذلك القوى البشرية من الأطباء والتمريض، مع التشديد على التأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى في الاقسام المختلفة كالقلب والباطنة والكلى وغيرها، وعدم التقصير في تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم دون التأثر بمواجهة المستشفيات لتداعيات أزمة فيروس كورونا.