شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من أزمته مع «الجهل المقدس».. الأنبا رافائيل: «البابا شايل جبل وماشي على حبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ساعات قليلة من أزمة غلاف «الجهل المقدس» الذي أصدرته إحدى المجلات القومية صباح السبت، واعتبرته الكنيسة إساءة إلى الانبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق بوضع صورته إلى جوار صورة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، نشر الأنبا رافائيل تهنئة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتهنئة البابا بعيد رسامته الأسقفية الـ23.

الأنبا رافائيل مع البابا تواضروس الثانى

وقال «رافائيل» في تهنئته: «بمناسبة عيد سيامتكم الأسقفية الثالث والعشرون لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا في يوم واحد (١٥ يونيو ١٩٩٧)، مع حبيبيْنا أصحاب النيافة الأنبا سوريال، والأنبا غبريال ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائدًا حكيمًا، عاملًا بروحه القدوس الذي فيكم، في أصعب فترات التاريخ التي يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة».

الأنبا رافائيل مع البابا تواضروس الثانى

وأضافت: «تم فيكم القول (شايل جبل وماشي على حبل).

الأنبا رافائيل مع البابا تواضروس الثانى

وتابع: «نثق أن الله يزيدكم بالنعمة والحكمة؛ لتحفظ الأمانة المقدسة إلى أن تصل بالكنيسة إلى بر الأمان، وسط هذه الزوابع، التي لا يمكن أن تنال من قوة وشموخ، ووحدة الكنيسة، بنعمة المسيح التي فيكم».

الأنبا رافائيل مع البابا تواضروس الثانى

ونشر الأنبا رافائيل صورًا عديدة في مراحل كهنوتية متعددة تربطه بالبابا تواضروس الثاني، في إشارة إلى وجود محبة متبادلة بين الطرفين.

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الأنبا رافائيل مع البابا تواضروس الثانى