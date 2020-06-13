شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: إجمالى مبالغ مكافأة نهاية الخدمة المرسلة للمستحقين 218 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للصحافة إرسال مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية بعد غد الاثنين الموافق 15 يونيو 2020، لمن خرجوا على المعاش فى أكتوبر ونوفمبر عام 2018، ليصل إجمالى من تم صرف المكافأة لهم 746 زميلًا مستحقًا وهم "الأهرام 287 – الأخبار 144 – الجمهورية 134 – دار الهلال 45 – روزاليوسف 19 – دار المعارف 33 – وكالة أنباء الشرق الأوسط 34 – الشركة القومية للتوزيع 50" خلال العام المالى الحالي.

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وقررت الهيئة إرسال المكافآت فى الحسابات البريدية والبنكية مباشرة للمستفيدين، وعدم إرسالها للمؤسسات حتى لا يتم تأخير الصرف، على أن يتم تسوية الحالات المتنازع عليها بين المؤسسة والمستحق، وكذلك بالنسبة لحالات الورثة.

وبلغ إجمالى مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التى أرسلتها الهيئة للمستحقين منذ بداية عملها فى إبريل 2017 نحو 218 مليون و300 ألف جنيه، وتقليص جداول الانتظار من أربعة أعوام إلى نحو عام ونصف فقط.