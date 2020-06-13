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الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تسعى لشراء زيت صويا ودوار شمس بمناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التى تمثل جهة الشراء الحكومية فى مصر اليوم السبت إنها تسعى لشراء كميات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس فى مناقصة دولية مع موعد نهائى لتقديم العروض يوم الثلاثاء.

 

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وأضافت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس وتسعى لوصول هذه الكمية خلال الفترة من 20 أغسطس آب إلى الخامس من سبتمبر أيلول.

 

وقالت إنه يجب على التجار تقديم عرضين منفصلين للأسعار أحدهما للدفع الفورى والآخر للدفع من خلال تسهيل ائتمانى لمدة 180 يوما.

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