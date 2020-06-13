شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشيع جثمان والدة زوجته من كنيسة مصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شُيعت اليوم السبت، جنازة السيدة صوفى بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكترونى.

الراحلة هى زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادى توما، والمهندس رفيق توما.

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يذكر أن المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا فى أبريل الماضى بتعليق كافة أنشطة الطائفة الإنجيلية فى مصر دونَ استثناء، وقصر الجنازاتِ على أسرة المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحين استقرار الأوضاع.