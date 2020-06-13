شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بموجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة رغدة بكر موجزا إخباريا متخصصا من داخل صالة تحرير الخليج 365، تناول كل ما يخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

واستعرضت الزميلة استعدادات الدولة التى تجرى على قدم وساق لعقد امتحانات الشهادتين الثانوية العامة، والأزهرية للعام الدراسى 2019/2020، فى مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مُسبقًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لضمان سلامة وصحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وكان نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، جدول مواعيد الامتحانات والتى جاءت كالآتى:

أولا : امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة 10 صباحًا.

وأوضحت الحكومة، الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، والتى تتمثل ضوابطها فى الآتي: يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، على أن يتم تسليمه مع موعد امتحان يوم الأحد الموافق 12 يوليو، بينما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى حين سيكون موعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو.

وعن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تبدأ امتحانات الدور الأول للقسم العلمى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الخميس 6 أغسطس 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوى للطلاب فى (القرآن الكريم – الحديث)، وستنتهى جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوى بانتهاء الامتحان التحريري.

أما بشأن جدول امتحانات الدور الأول للقسم الأدبى، ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوى للطلاب المبصرون فى (القرآن الكريم – الحديث)، وكذلك إجراء امتحان شفويًا فقط للطلاب المكفوفون فى المواد المقررة عليهم تحريريًا، إضافة إلى (القرآن الكريم – القراءات – اللغة الأجنبية الأولى والثانية)، فضلًا عن امتحانهم فى الحديث شفويًا، وتحريريًا، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان فى مادة الجغرافيا، مع الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوى بانتهاء الامتحان التحريري.

و فيما يتعلق بجدول امتحانات الدور الأول لقسم العلوم الإسلامية، سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، كما سيتم إجراء الامتحان الشفوى للطلاب المبصرون فى (القرآن الكريم – الحديث)، وكذلك يؤدى الطلاب اختبارات مهارة التحدث فى اللغة الإنجليزية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 بعد الامتحان التحريرى، كما ستنتهى جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوى بانتهاء الامتحان التحريري.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وإجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.والتى جاءت كما يلى:

ـ ارتداء كمامة قبل دخول لجنة الامتحان.

ـ الابتعاد عن التجمعات مع زملائك أو فى الشارع.

ـ تلاشى الزحام فى وسائل المواصلات.

ـ الحضور بأدوات التعقيم الشخصية مثل زجاجات المطهرت.

ـ الحرص على التعقيم من خلال المرور على بوابة التعقيم باللجنة.

ـ عدم استخدام أى متعلقات شخصية من زميلك "مناديل، أقلام".

ـ لو شعرت بأى أعراض عليك إبلاغ المسئول الطبى داخل اللجنة.

ـ لو انت عندك أعراض كورونا لا تذهب إلى لجنة الامتحان.

ـ سيتم تأجيل امتحانك بعد تقديم إفادة طبية.

ـ التأجيل للدور الثانى سيكون بالدرجة الكاملة للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات من المعلمين غير الراغبين فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، بدء من غدا الأحد 14 يونيو الجارى، وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

هذا وأنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو المقبل، وذلك باعتماد خطط للتأمين والانتشار الشرطى الجيد، لتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات.