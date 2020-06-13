شكرا لقرائتكم خبر عن دير الشايب: نقل القس المصاب بكورونا للعلاج بمستشفى العديسات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين الشايب بالأقصر؛ عن توجه القس بيشاي نعمان؛ أمس الجمعة؛ إلى مستشفى العديسات للعلاج من فيروس كورونا، وأضاف أمين دير الشايب في بيان، منذ قليل: "نشكر الجميع لتعب محبتهم، فالقس بيشاي يتمتع بصحة جيدة، ويستجيب للعلاج، والله يكمل له الشفاء".

وكان القمص صرابامون الشايب؛ قد أعلن أول أمس الخميس، عن إصابة القس بيشاي نعمان راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر بفيروس كورونا؛ أثناء الصلاة على المنتقلين، وهو طقس روحي لا يمكن منعه

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وأضاف "صرابامون" في بيانه، أن القس بيشاي نعمان كان يقضي الحجر المنزلي بدير القديسين، تحت رعاية صاحب النيافة الانبا يوساب وإشراف الأطباء.

وتابع أن هذا المرض ليس عارًا أو أمرًا مشينًا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع، مؤكدا أن القس بيشاي نعمان كان بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر.

وواصل: القس بيشاي يطلب صلواتكم ودعواتك من أجله ومن أجل المرضي في كل مكان من العالم، مختتما: نشكر الانبا يوساب أسقف عام الاقصر لإهتمامه الدائم بحالة القس بيشاي، وأيضا جميع الآباء الكهنة الموقرين؛ مضيفا: عندما تُصاب ليكن لك الشجاعة وتعلن عن مرضك حتى لا تنقل العدوي لآخرين؛ ليكن لنا في تصرف الكاهن المُتحضر قدوة نقتدي بها".