البابا تواضروس: الصفات الحميدة مهمة لمن يخدمون فى كرمة الله

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرًا للإصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتابع البابا تواضروس: نصلي خلال صوم الرسل من أجل الشمامسة ومن أجل خدمتهم.

وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة "، أن هذا الإصحاح يتناول قصة حياة اسطفانوس والسبع شمامسة؛ مضيفا: أن الصفات مهمة في ممن يخدم في كرمة الله فيكون مشهودا له ومملوئين من الروح القدس؛ ولهم سيرة طيبة وحياة روحية.

وتُبَث حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.