شكرا لقرائتكم خبر عن البلطى بـ30 جنيها والبورى بـ60.. أسعار الأسماك بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة . ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين فى نقاط محددة . 1- سمك بلطى طازج كبير بسعر 32 جنيها للكيلو 2- سمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 25 جنيه للكيلو Advertisements 3-وبورى سوبر طازج 60 جنيها 4-وسبيط طازج بسعر 150 جنيها 5-ومكرونة مجمد خليجى 25 جنيهًا للكيلو 6-وماكريل هولندى مجمد 40 جنيها 7-وماكريل ياباني مجمد 30 وماكرونة نرويجي 27 جنيها 8-وسردين بسعر 17 جنيها للكيلو 9-وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر من 10 ـ 29 والرنجه من 32 الى 41 جنيها 11- وبلطى منظف مجمد 30 جنيها وبلطى مجمد كبير 30 جنيها.

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