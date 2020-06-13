الرئيس السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى ملكة بريطانيا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

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