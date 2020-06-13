شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس غلق المحلات ليلا وخطة عودة الدورى وانخفاض سعر الذهب.. نشرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة رغدة بكر، نشرة إخبارية جديدة من صالة تحرير ”الخليج 365”، تناولت فيها أهم الأخبار لهذا اليوم، حيث سلطت الضوء على جولة رئيس الوزراء لتفقد المصانع وإعلان الحكومة دراسة غلق المحلات ليلا.
كما تناولت النشرة قرار السكة الحديد بتوفير كمامات يوميا بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر التكلفة، وذلك ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وسلطت رغدة الضوء على توضيح وزارة الكهرباء بخصوص فاتورة يونيو والتى أكدت أنه سيتم تحصيلها بالأسعار القديمة.
وعن كورونا تناولت الزميلة تصريحات مسئولى منظمة الصحة العالمية والتى أكدوا خلالها أنه لم يتم اعتماد أى لقاح أو دواء لكورونا من أى بلد حتى الآن. كما أوضحت الزميلة استعدادات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتى تجريها الدولة على قدم وساق.
ورياضيا سلطت رغدة الضوء على تجديد باتريس كارتيرون تعاقده مع نادى الزمالك لمدة موسم آخر بعد النجاحات التى حققها المدرب الفرنسى مع الفريق. كما كشفت الزميلة أسباب اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية على دفعات لحسم عودة الدورى.
وتناولت النشرة أخبار طقس الغد الذى يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
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