ضبط عاطل وزوجته بتهمة سرقة سيارة شخص بالإكراه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة التعدي على أحد المواطنين وسرقة سيارته بالدقهلية.

كان قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا م ن (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بأنه حال تواجده بالسيارة قيادته وبصحبته إحدى السيدات فوجئا بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "بدون إصابات"، وقاما بإنزاله من السيارة وهروب تلك السيدة واستيلائهما على السيارة كرهاً عنه وهروبهما.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (عاملة بمطعم ، زوجها - مُقيمان بدائرة قسم جمصة ، عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم دائرة قسم أول المنصورة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة الاتفاق فيما بينهما على استدراج المجني عليه وسرقته وقيام المتهمة الأولى بالاتصال بالمجني عليه واستدراجه لمكان الواقعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بالتعدي على المجني عليه دون إصابات والاستيلاء على السيارة والهرب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها.