بـ "هيروين وفودو وبودر".. ضبط 4 تجار مخدرات بالمطرية ودار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار في المواد المخدرة.

كانت معلومات سرية وردت للعميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، بقيام عنصرين إجراميين (شقيقين لهما معلومات) بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وباستهدافهما أمن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جرام - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبلغ مالي، هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (شخصين لهما معلومات) بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جرام - كمية من البودر المخدر وزنت 10 جرام - عدد 63 قرص مخدر - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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