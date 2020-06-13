مكتب المكافحة يحبط ترويج كيلو هيروين و20 ألف قرص مخدر بالتجمع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصين إجراميين بالقاهرة وبحوزتهما كيلو جرام هيروين وقرابة 20 ألف قرص مخدر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلين "سبق اتهامها في 13 قضية متنوعة" تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها بين محافظتي مطروح والإسماعيلية متخذان من محافظات القاهرة والوجه القبلي مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما فى أحد الأكمنة التي أُعدت لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- 19200 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة- ميزان)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي واحد مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً، حرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.