مستشار الأهلي القانوني السابق يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور وثنائي قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم المحامي محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وفاروق جعفر وطارق يحيي.

واتهم "عثمان" نقيب محامين شمال القاهرة السابق، المشكو في حقهم بسبه وقذفه على شاشة قناة الزمالك يوم 6 يونيو الجاري.

حمل البلاغ رقم 24695 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

وقال عثمان في بلاغه -حصل الخليج 365 على نسخة منه- إن المشكو في حقهم دأبوا على تشويه صورة الشاكي بدون أسباب، ولكونه فقط المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك على قناة الزمالك الفضائية وحساب "منصور" على فيسبوك، بغرض التشهير به والتقليل من قدره بأنه بالسب والقذف وخدش سمعة عائلته والطعن في أعراض أسرته دون دليل ودون سند من القانون.

وأضاف أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة الزمالك منصة لنشر أكاذيبه، وتجرأ على محارم القانون مشتغلا أنه أحد المشتغلين به ومتسترا بالحصانة البرلمانية كونه عضوا بمجلس النواب ما حال دون ردعه بالجزاء المناسب.

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وحوى بلاغ المحامي محمد عثمان فحوى ما قال إن المشكو في حقه أدلى به لقناة الزمالك واعتبره سبا وقذفا في حقه، ملتمسا معاقبة الأخير وفق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف وتكدير الأمن العام ونشر الأخبار الكاذبة.

وطالب في بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحقيق الوقائع تحقيقا قضاىيا وتمكين الشاكي من الإدلاء بأقواله وتقديم المستندات.

وأشار نقيب محامين شمال السابق إلى أنه سيقدم سكوى لرئيس المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك للتحقيق في تجاوزاتها.

كان عثمان تقدم باعتذار لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية، خلال هذه الفترة المقبلة من أجل الرد على المتجاوزين في حقه.