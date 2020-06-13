الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.2 مليار جنيه في قضايا أموال عامة وكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة وزارة الداخلية، 43 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و3.1 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال حملات مكبرة على مدار أسبوع بمختلف المحافظات.

وشملت الحملات ضبط 69424 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد (43205362) جنيه.

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وضُبط (1223) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ضمت (182) قضية ضرائب عامة، كشف (63) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (78) قضية في مجال الجمارك، (11) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (120) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (552) حكم قضائي، (199) قضية تحر مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا في مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبي–توظيف أموال"، (8) قضايا في مجالات"اختلاس مال عام– احتيال مصرفي- غسل أموال- احتيال عبر الإنترنت" بقيمة إجمالية بلغت (3169354917جنيه مصري) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفي سياق آخر تمكن أمن الموانئ من ضبط (13) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا (54) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

وفى سياق آخر ضبطت شرطة السياحة والآثار (616) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.