بالصور.. الحماية المدنية تخمد حريقا في مزرعة بالبدرشين دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، حريقا اندلع في مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة بقرية أبو صير. Advertisements ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ ٣ سيارات إطفاء بقيادة النقيب سيد شحاتة. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بغرفة الحارس المعين على تأمين المزرعة، ومنع امتداد النيران إلى حظيرة الماشية. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.

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